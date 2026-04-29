稽古する安青錦（右）＝東京都江東区の安治川部屋大相撲夏場所（5月10日初日・両国国技館）に初のかど番で臨む大関安青錦は29日、東京都江東区の安治川部屋で、四股やぶつかり稽古などで汗を流した。綱とりに挑んだ先場所は序盤戦で左足小指を痛めて負け越し。後に骨折と判明し、春巡業を途中離脱した。状態が心配されるが「出場を目指して頑張っている」と前向きに語った。ウクライナ出身で22歳の大関にとって初土俵から16場