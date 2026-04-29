天皇賞・春に向け、最終追い切りを行うヘデントール＝美浦トレーニングセンター第173回天皇賞・春（5月3日・京都11R3200メートル芝、G1）最終追い切りが29日、美浦、栗東の両トレーニングセンターで行われ、連覇を狙うヘデントールが態勢を整えた。美浦のW（ウッドチップ）コースで3頭併せの真ん中。気迫をみなぎらせて併入した。今季初戦の京都記念は8着に沈んだが、上積みは十分。木村哲也調教師は「道中の折り合いと最後の