◇JABAベーブルース杯予選リーグ東邦ガス10―7日本製鉄かずさマジック（2026年4月29日大垣市北公園野球場）東邦ガスが4本塁打の長打攻勢で、予選リーグを2勝0敗とした。「3番・右翼」で出場した大木惇司外野手（28）は7回にソロ本塁打を放ち、昨年のJABA京都大会以来となる公式戦2試合連発。頼れる中軸が打線をけん引した。「左ピッチャーだったので、甘いボールを強く振れるよう準備していました」9―6で迎えた7回先