◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節東京Ｖ２―１鹿島（２９日・味スタ）鹿島は東京Ｖに１―２で競り負け、今季初の９０分負けを喫した。リーグ戦では昨年７月５日の川崎戦以来、約１０か月ぶりの黒星となった。＊＊＊１―２で迎えた後半２５分、ＭＦ三竿健斗がこの日２枚目の警告を受け、退場処分となった。相手選手の足をひっかけたプレーが警告相当と見なされた。この場面に限らず、ビルドアップによる自陣