アーセナルに所属するドイツ代表MFカイ・ハヴァーツは、チャンピオンズリーグ（CL）準決勝ファーストレグを欠場するようだ。28日、クラブ公式サイトが伝えている。22年ぶりの優勝を目指すプレミアリーグでマンチェスター・シティとの熾烈な優勝争い中のアーセナルは、クラブ史上初の欧州制覇に向けて2シーズン連続でCL準決勝に駒を進めており、29日にはアトレティコ・マドリードとのアウェイゲームに臨む。そんなアーセナル