「ご遺志を多くの人と引き継いでやってまいります。どうか私たちを見守っていてください」4月20日に都内で行われた村山富市元首相（享年101）のお別れ会で、こう追悼の辞を述べた社民党の福島瑞穂党首（70）。同月初旬の党首選で9回目の当選を果たし、大先輩の遺志を継ぐべく新たなスタートを切った福島氏だが、社民党はいまや“崖っぷち”の状態だ。「かつての55年体制で、前身の日本社会党は自民党に対峙する最大野党として君臨