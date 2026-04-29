【モデルプレス＝2026/04/29】俳優の山田裕貴が4月29日、都内で開催されたTBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト『ちるらん 新撰組鎮魂歌』最終話プレミア上映イベントに細田佳央太、綾野剛とともに出席。続編について言及した。【写真】35歳イケメン俳優「普通にいてびっくり」変装なしの韓国満喫ショット◆山田裕貴、最終話未視聴をイジられる本作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々