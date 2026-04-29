備前警察署 海外で特殊詐欺の電話をかける、いわゆる「かけ子」をさせる目的で知人女性を連れ去ったとして、岡山市南区の無職の男（38）、福岡県久留米市の無職の男（44）、岡山市中区の解体業の男（64）が所在国外移送略取誘拐の疑いで29日、逮捕されました。 警察によりますと、3人は氏名不詳者らと共謀し、岡山県の無職の30代の女性を特殊詐欺の「かけ子」として中国に移送する目的で、2025年7月下旬ごろ、女性に対して