女優の黒木メイサ（37）が29日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。黒木は「good vibes only（＝ポジティブな雰囲気だけ）」とコメント。卓上の明かりに照らされる自身の写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「美！！！！」「美しい…」「可愛い綺麗！」「美しすぎ」「グラスが輝いていてステキですね」「メイサちゃん今日も可愛い」「光と影妖艶な美しさ」「美人すぎます」などの声が集まった