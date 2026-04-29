飯塚オートのSG「第45回オールスター」は最終日を迎えた。1R一般戦。5番手付近から徐々に位置を上げた村田光希（25＝山陽）が5周目で上和田拓海をかわして先頭、そのまま押し切った。これがSG初勝利。4日目で落車（自落＝他車に関係のない落車）、5日目は7着だったが、見事に立て直した。「原点回帰。ベースの形に戻して乗りやすくなった。SGで1つ勝てて良かった？いえ、準決に乗るつもりで来たので。これで満足はしないで