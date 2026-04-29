高市総理は自身のXを更新し、イラン情勢の緊迫化を受け、事実上、封鎖されているホルムズ海峡から、日本関係船舶1隻が29日、ペルシャ湾外へ退避し、日本へ向けて航行していることを確認したと明らかにしました。この船には、3人の日本人乗組員も乗っているということです。高市総理はこれまで、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談をおこなうなど、日本政府は全ての国の船舶についてホルムズ海峡における自由で安全な航行が早