テレビ東京の中根舞美アナウンサー（25）が、28日深夜放送の同局系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、担当する新番組にまつわるエピソードを明かした。4月から夕方の情報番組「よじごじDays」で、月曜アシスタントを務めることになった中根アナ。しかし、出演予定だった最初の放送を欠席してしまったという。「お二人に報告しないといけないことがあって…」。タレント伊集院光、放送プ