2012年、群馬県の関越自動車道で高速バスの乗客7人が亡くなった事故から29日で14年となり、遺族らが現場を訪れ犠牲者を悼みました。この事故は2012年4月、群馬県藤岡市の関越自動車道で、石川県から東京ディズニーランドに向かっていた高速ツアーバスが運転手の居眠りが原因で防音壁に衝突したもので、乗客7人が亡くなり、38人が重軽傷を負いました。事故から14年となった29日、発生時間の午前4時40分に遺族らが現場を訪れ、花が手