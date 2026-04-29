テレビ東京で29日、『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』（毎週水曜後11：06）が放送される。今回は「“世界初”の白い粉がAI時代の切り札に？消費電力9割カット…次世代メモリの正体」というテーマで、日本の省電力技術の最前線を俯瞰し、持続可能なデジタル社会のあり方を検証する。【番組カット】不思議！最先端の技術に迫る若林正恭急速なAIの普及により、世界が直面している「電力の大量消費」という深刻な社会課