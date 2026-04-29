積み木を重ねる遊びを披露した赤ちゃんが、全力の“ドヤ顔”を見せた瞬間を捉えた動画がInstagramで話題になりました。動画に出てくるのは、生後11カ月の女の子めうちゃん。幼いながらも自慢げな表情を浮かべるめうちゃんの、可愛らしい“ドヤ顔”に「天才（ドヤ顔の）♡」「ドヤ顔の目と鼻の開き具合最高！（笑）」と反響が寄せられています。【動画】積み木をそっと重ねて…「どやぁ！」この日は、祖父母の家にママと遊びに