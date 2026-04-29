ビザ申請の窓口業務を担うグローバル企業「VFSグローバル」のデータによると、2026年第1四半期の中国におけるビザ申請件数は前年同期比20％増となり、近年の海外旅行のピークであった2019年の水準に達しました。特に注目すべきは「シルバー市場」の台頭です。2025年度には、中国の定年退職者層がビザ申請者全体の3分の1以上を占めており、今年第1四半期もこの傾向が続いています。中国の一般的な定年退職年齢は男性が60歳、女性が5