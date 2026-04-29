鹿島アントラーズは４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で東京ヴェルディと対戦。19分に濃野公人の得点で先制も、34分、40分に失点。１−２の逆転負けを喫した。試合後のフラッシュインタビューで、鬼木達監督は「先制はしましたけど、点を取っただけで、出足のところとか、どちらが良かったかと言ったら、ヴェルディが良かったですし、いろんな意味で上回られたゲームでもあった。隙を与えて、失点すれ