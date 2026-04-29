２月にカタールで行われたアミールＴを制したディープモンスター（牡８歳、栗東・池江）が、出走を予定しているチャンピオンズ＆チャターＣ・Ｇ１（５月２４日・香港シャティン、芝２４００メートル）にモレイラとの新コンビで臨むことが明らかになった。所属するＤＭＭバヌーシーが２９日、ホームページで発表した。同馬は、昨年の京都大賞典で７歳にして重賞初制覇を飾ると、初めての海外遠征となった前走のアミールＴを勝利