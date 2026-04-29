「ロッテ−楽天」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテがマエケンから１発攻勢で逆転した。１点を追う四回、先頭のポランコが弾丸ライナーで右翼ポールを直撃する２号ソロで同点。１死後、初スタメンの井上が、左越えの勝ち越し１号ソロを放った。阪神から現役ドラフトで移籍した井上は移籍初スタメン、初安打が千金の１発となった。井上の公式戦での安打は２０２４年９月２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）で本塁打を放っ