「サッカー・ＷＥリーグクラシエ杯決勝、日テレ東京Ｖ−大宮」（２９日、Ｕ等々力）元なでしこジャパンの澤穂希さんが、ハーフタイムのイベントに登場。その後取材に応じ今季限りで現役引退を表明した日テレ東京ＶのＤＦ岩清水梓をねぎらった。澤さんと岩清水は、ともに１１年Ｗ杯をともに戦い、頂点に輝いた。澤さんは岩清水から電話で引退の報告を受けたといい「一緒に戦えたことは、私のサッカー人生にとっても最高の時間