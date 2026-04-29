「巨人−広島」（２９日、東京ドーム）広島の前川誠太内野手（２３）が１軍に合流した。昇格すれば今季初となる。前川は２８日のファーム・西武戦（カーミニーク）で３号３ランを含む３安打３打点の大暴れ。今季、２軍では２２試合に出場し、打率・２８２、３本塁打、７打点をマークしていた。代わって佐藤啓介内野手（２４）が降格する見込みとなった。佐藤啓は左の代打として自身初の開幕１軍をつかみとるも、ここまで８