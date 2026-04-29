お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が29日、自身のXを更新。「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）に言及した。梶原は20日に配信された人気ユーチューバーヒカルのYouTube動画に出演し、タモリ（80）に対する発言がネット上などで論議を呼んでいる。ヒカルが「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」と切り出すと、梶