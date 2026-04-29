SHOW−YA主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」が29日、神奈川・横浜BUNTAIで開催され、HAGANEが2度目の出演を果たした。同バンドは、凪希（ボーカル）Sakura（ギター）Sayaka（ベース）JUNNA（ドラム）の4人組。同バンドは今年8周年だが、現体制は24年4月にスタート。行うライブがことごとく即日完売の若手注目バンド。前回はオープニングアクトとして出演。今年は本編出演を果たした。オープニング曲はスピー