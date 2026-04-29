「デイリースポーツ杯争奪第３７回ささはら賞競走」開催中のボートレース尼崎で２９日、５月４日にデビューする兵庫支部の今村天次朗（１９）、坂口諒宗（１７）のトークショーが行われた。ボートレーサーを目指したきっかけを問われると、今村は「５歳のときに父にここによく連れてきてもらって、その時に見た迫力に魅了されて。全２４場回って、夢で追っかけてました」と、筋金入りのボートレースファンであることを明かした。