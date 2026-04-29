ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２８日（日本時間２９日）の本拠地エンゼルス戦に「２番・一塁」で出場し、５打数１安打４三振。チームは５―２で勝利した。ヤンキースの主砲、アーロン・ジャッジ外野手３４）がこの日のレンジャーズ戦で１２号ソロを放ち、本塁打争いで並ばれた。それでもメジャー１年目から本塁打を量産する日本のキングへの注目度は日に日に高まっている。スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」が発表し