「葬儀の口コミ」などを運営するディライトは、葬儀でトラブルを経験した２０〜７０代の男女７８人を対象に実施した調査結果を公開した。同社によると、国民生活センターに寄せられた葬儀サービスに関する相談件数は、２０２４年度に９７８件にのぼり、過去最多を記録したという。同社は「葬儀トラブルへの関心が高まる一方で、消費者が事前に参考にできる具体的なトラブル事例は十分に可視化されているとはいえません。口コミ