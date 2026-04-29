◆報知新聞社後援プロボクシング「チャンピオンズロード」▽スーパーフライ級４回戦末吉直樹〇（判定）●山川倖平（２９日、大阪・エルシアター）西日本新人王予選４回戦で末吉直樹（徳山）が山川倖平（黒潮）を３―０の判定で下し、元ＷＢＣ世界スーパーフライ級王者・徳山昌守氏が会長を務める徳山ジムは初陣を白星で飾った。戦績は末吉が５戦３勝２敗、山川が６戦３勝（１ＫＯ）３敗。世界王座防衛通算９度を誇るかつての