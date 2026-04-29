【モデルプレス＝2026/04/29】俳優の山田裕貴が2026年4月27日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。韓国旅行でメイクを施したことを明かした。【写真】35歳国民的俳優「アイメイクすごい」韓国メイクで劇的イメチェン◆山田裕貴、韓国ヘアメイクで雰囲気一変した姿披露以前よりK-POPファンを公言している山田は「嫁ちゃんとも韓国行きたいって