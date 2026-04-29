【タイ】 タイ中銀政策金利（4月）16:00 予想1.0%前回1.0% 【トルコ】 雇用統計（3月）16:00 予想8.6%前回8.5%（失業率) 【ユーロ圏】 ユーロ圏マネーサプライM3（3月）17:00 予想3.1%前回3.0%（前年比) ユーロ圏景況感指数（4月）18:00 予想95.8 前回96.6 ユーロ圏消費者信頼感（確報値）（4月）18:00 予想-20.6前回-20.6 ドイツ消費者物価