東京市場は昭和の日の祝日で休場 22:45カナダ中銀政策金利 23:30マックレム加中銀総裁、記者会見 米週間石油在庫統計 30日 3:00米FOMC 3:30パウエルFRB議長、記者会見 欧州主要企業決算 ドイツ銀行、UBS、アディダス、アストラゼネカ、ポルシェ、メルセデスベンツ 米主要企業決算 マイクロソフト、アルファベット、メタ、アマゾンドットコム、フォード ※予定は変更されることがあります。