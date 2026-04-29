トランプ米大統領、対イラン長期封鎖の準備を側近に指示(WSJ)、ドル買い優勢に＝ロンドン為替 東京不在のアジア午前に米ＷＳＪが「トランプ米大統領、対イラン長期封鎖の準備を側近に指示」と報じた。イランの石油生産能力を削ぐことで同国に経済的なダメージを与えることが目的とみられている。これを受けてＮＹ原油は一時100ドル台に乗せ、為替市場ではドル買い圧力が広がっている。 ドル円はアジア午前の159.52