豪ドル軟調、ＣＰＩの伸び加速もマイナス面を懸念＝ロンドン為替 日本時間午前10時半に３月および第１四半期の豪州ＣＰＩが発表された。注目の３月データは、前月比+1.1％と前回の横ばいからインフレが加速。また、前年比も+4.6％と前回の+3.7％から大幅に上昇。しかしあ、前年比は市場予想+4.8％には届かず、豪ドル売り反応を誘った。また、市場では高インフレのマイナス面が懸念されているようだ。豪中銀のインフレ目