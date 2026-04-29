【これからの見通し】米ＦＯＭＣと原油動向に注目 原油相場が再び波乱材料となっている。中東情勢の進展が遅々として進まないことにマーケットは警戒感を高めている。イランによる新提案はホルムズ海峡の開放に主眼を置いており、核廃棄については後回しとなっている。トランプ米大統領はイランからの新提案を懐疑的に見ていると報じられている。今後の米国側の反応・対応策が注目される局面になっている。原油相場が中