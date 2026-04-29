【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２８日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのマーリンズ戦に先発し、６回５安打２失点（自責点１）、９奪三振と好投したものの、打線の援護がなく、初黒星を喫した。今季初めて中５日の間隔での登板。球数は１０４球で、右肘手術からの復帰後では最多となった。指名打者（ＤＨ）は兼務せず、投手のみでの公式戦出場は今季２度目。試合は１―２だった。クオリティースタート