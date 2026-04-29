高市首相は自身のSNSに、「ペルシャ湾に滞留していた日本関係船舶1隻が4月29日、ホルムズ海峡を無事通過し、ペルシャ湾外へ退避し、日本へ向けて航行していることを確認した」と投稿しました。3人の日本人乗組員が乗船しているということです。この船舶は石油元売り大手、出光興産グループが管理・運航する大型の原油タンカー「IDEMITSU MARU」とみられますが、イラン側との交渉には、日本政府が関与していたことが政府関係者への