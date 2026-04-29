SHOW−YA主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」が29日、神奈川・横浜BUNTAIで開催され、NEMOPHILAがトップバッターを務めた。同バンドはmayu、hazuki、haraguchisan、Tamu Murataの4人組。19年SAKIも含めた5人で結成。SAKIは24年3月脱退し、現在は第2期。ハードロックバンド初のセルフプロデュースEP「五臓−GOZO−」を引っさげたNEMOPHILA 1st EP五臓−GOZO−Release Tour 2026「上弦」を26年2〜4月、全国8都市