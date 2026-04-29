[4.29 J1百年構想リーグ EAST第13節](埼玉)※15:00開始主審:御厨貴文<出場メンバー>[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作DF 2 宮本優太DF 4 石原広教DF 5 根本健太DF 88 長沼洋一MF 8 マテウス・サヴィオMF 10 中島翔哉MF 13 渡邊凌磨MF 25 安居海渡MF 77 金子拓郎FW 45 オナイウ阿道控えGK 16 牲川歩見DF 3 ダニーロ・ボザMF 24 松尾佑介MF 37 植木颯MF 39 早川隼平FW 7 安部裕葵FW 17 小森飛絢FW 36 肥田野蓮治FW 41 二田理央監