[4.29 J1百年構想リーグ WEST第13節](パロ瑞穂)※15:00開始主審:椎野大地<出場メンバー>[名古屋グランパス]先発GK 1 シュミット・ダニエルDF 13 藤井陽也DF 31 高嶺朋樹DF 70 原輝綺MF 7 和泉竜司MF 9 浅野雄也MF 14 森島司MF 15 稲垣祥MF 22 木村勇大MF 27 中山克広FW 11 山岸祐也控えGK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾DF 2 野上結貴DF 20 三國ケネディエブスDF 55 徳元悠平MF 19 甲田英將MF 33 菊地泰智MF 41 小野雅史FW 18