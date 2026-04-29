[4.29 J1百年構想リーグ EAST第13節](フクアリ)※14:00開始主審:高崎航地<出場メンバー>[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 19 ホセ・スアレスDF 3 久保庭良太DF 28 河野貴志DF 39 石尾陸登DF 67 日高大MF 5 小林祐介MF 8 津久井匠海MF 15 前貴之MF 42 イサカ・ゼインFW 10 カルリーニョス・ジュニオFW 20 石川大地控えGK 35 若原智哉MF 2 高橋壱晟MF 18 杉山直宏MF 32 天笠泰輝MF 37 姫野誠MF 41 安井拓也MF 44 品田愛斗FW 7