[4.29 J1百年構想リーグ WEST第13節](サンガS)※15:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 1 太田岳志DF 2 福田心之助DF 5 アピアタウィア久DF 44 佐藤響DF 50 鈴木義宜MF 6 ジョアン・ペドロMF 16 平岡大陽MF 25 尹星俊FW 11 マルコ・トゥーリオFW 18 松田天馬FW 88 グスタボ・バヘット控えGK 21 圍謙太朗DF 3 麻田将吾DF 22 須貝英大MF 8 米本拓司MF 39 平戸太貴MF 48 中野瑠馬MF 77 新井晴樹FW 9 ラフ