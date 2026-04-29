グラミー賞常連、世界的アーティスト ビリー・アイリッシュのワールドツアーを映画化したコンサートフィルム『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR（LIVE IN 3D）』が、5月8日より公開される。チケットは5月1日より販売開始。入場者特典の配布も決定している。【動画】ビリー・アイリッシュ3Dライブ映画、最新予告編本作は、全世界でソールドアウトとなったツアー「HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR」を収