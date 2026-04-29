HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、アイドル経験を持つAYANAが、未経験のSAKURAに対して抱く複雑な感情と、その奥にある「スター性」の本質が浮き彫りになった。【映像】未経験の可愛すぎる15歳練習生（スタイル抜群の全身姿も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人の