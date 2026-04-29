沖縄県宜野湾市にある米軍普天間飛行場の返還条件に含まれる交通渋滞回避策として、既存の高速道路を分岐させ、移設先の名護市辺野古を含むキャンプ・シュワブ方面と結ぶ案が政府内で浮上していることが29日、関係者への取材で分かった。