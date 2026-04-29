◇パ・リーグ日本ハム―西武（2026年4月29日ベルーナＤ）日本ハムのチーム26個目の失策が痛い失点につながった。0―1の5無死一塁で、源田の犠打は投前に転がった。これを達が処理し、一塁へ送球したが、カバーに入った二塁手のカストロのグラブからポロリ。痛恨の失策で一、三塁とピンチを広げてしまった。滝沢の二ゴロで本塁突入した古賀の生還を巡って新庄監督がリクエスト。リプレー検証となったが、生還が認められ