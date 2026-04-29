日本中に“冬ソナ”ブームを巻き起こした不朽のラブストーリーが、約2時間の特別編集版としてよみがえる。ペ・ヨンジュン、チェ・ジウ主演の『冬のソナタ』全20話・約1,400分から、チュンサンとユジンの“純愛のみ”を抽出した『映画 冬のソナタ 日本特別版』が、5月6日0時からFODで独占見放題配信。4Kリマスターと再編集によって、初恋、別れ、再会、運命に翻弄される2人の思いを濃密に味わえる。『映画 冬のソナタ 日本特別版』2