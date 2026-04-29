『プラダを着た悪魔』で、アン・ハサウェイ演じる主人公アンディの恋人ネイトを演じたエイドリアン・グレニアー。20年ぶりにオリジナルキャストが再結集する続編『プラダを着た悪魔２』にカムバックしないことが明らかになっているが、その理由についてエイドリアン本人が語った。一方で、監督は彼のカメオ出演を検討していたようだ。【動画】続編に呼ばれなかったことを自虐するエイドリアン・グレニアーのCM2006年公開の『プ