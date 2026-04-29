Snow Manの目黒蓮が29日、都内で開催された映画『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつに、高橋文哉、上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督と共に出席。自身に課しているルールを明かした。【写真】Snow Man・目黒蓮、初日舞台あいさつでの姿がカッコよすぎ！本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった