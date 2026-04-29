巨人・内海哲也投手コーチが２９日、４４歳の誕生日を迎えた。この日、広島戦（東京ドーム）前の練習スタート時の円陣で、投手陣から「おめでとうございます！」と温かく祝福された。投手陣は５月４日のヤクルト戦（東京ドーム）での先発が予想される戸郷翔征投手が１軍に合流するなど、にぎやかな雰囲気。兄貴分である投手コーチのおめでたい日に、ナインたちは笑顔を見せた。ジャイアンツは現在、チーム防御率がセ･リーグ