サッカー日本代表ＤＦ長友佑都の妻で、４児の母のタレント・平愛梨が２９日、自身のインスタグラムを更新。家族でサッカー界のレジェンドと対面した様子を明かした。平は「お酒が美味しくて驚ッ夫が『一緒に行こう』と私と妹を連れてってくれた先は中田ヒデさんがオーガナイザーを務める日本酒イベント」と始め、サッカーの元日本代表ＭＦ中田英寿氏のイベントを訪れたことを報告。「たくさんの行列で賑わう中、ヒデさんが