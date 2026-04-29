◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２９日・バンテリンドーム）中日は４回に無死二、三塁として、鵜飼航丞外野手の遊ゴロの間に勝ち越し点を奪った。一、二塁で迎えた打席。初球はバントの構えを見せると、島田の投球が暴投になった。好機が広がり、今季初出場した１８日の阪神戦の２ラン以来、８試合ぶりの打点を挙げた。９試合連続スタメンで３割台の打率を残しているが、２８日は同じ無死一、二塁での併殺打など２度の好